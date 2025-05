Presidente Petro aclaró que fue él quien pidió la renuncia de MinJusticia: “espero no haya rencores”

Desde China, el presidente Gustavo Petro aseguró que fue él quien pidió la renuncia de la exministra de justicia, Ángela María Buitrago, quien aseguró sufrir presiones e injerencia en su ministerio por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Sin embargo, el presidente Petro aclaró que fue un tema de diferencias y conflictos en los ejes fundamentales de la política de paz total planteada por el Gobierno Nacional, la que originó que se le pidiera la renuncia a Buitrago. “En esa medida pedí la renuncia, no tiene que ver con nada más, le agradezco a ella”.

Por eso, agregó que, le parece, que no son ciertas las denuncias sobre presiones de funcionarios del Gobierno en el Ministerio de Justicia.

“Gente llega al Palacio pidiendo puestos por carta, por correo, por cualquier medio, utilizando la señora de los tintos, no usándola, pero la razón fundamental por la que la ministra se va es porque yo pedí la renuncia (…) espero que no haya rencores, no hay que acusar gente inocente, el responsable soy yo”, afirmó.

Por último, dijo que los cambios en las entidades alrededor del sistema carcelario deben variar “sustancialmente porque tenemos una quiebra de derechos humanos en las cárceles y se necesita otra mentalidad diferente para solucionarla”.

#NoticiaW | El presidente Petro aseguró que fue él quien solicitó la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. “Hay conflicto con los ejes fundamentales de mi política de paz que no puedo dejar avanzar”, dijo. pic.twitter.com/eWDRyK1Ppi — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 16, 2025

¿Qué dijo la ministra Ángela María Buitrago en La W?

En diálogo con El Reporte Coronell de La W, Ángela María Buitrago confirmó su renuncia como ministra de Justicia, pues, según se lee en su carta, se cansó de las injerencias, las amenazas y las persecuciones.

Tras las declaraciones de la MinJusticia saliente, tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como la directora del Dapre anunciaron acciones legales en contra de Ángela María Buitrago.

Ante esto, La W contactó a la ministra Buitrago para preguntarle si quería rectificar sobre alguna de las denuncias que hizo contra Benedetti o Rodríguez, pero expresó estar lista para las demandas.

“No se les olvide que soy fiscal desde chiquita (...). Marco todo, guardo todo”, dijo la MinJusticia a este medio.

¿Cuál es la razón de la renuncia de Ángela María Buitrago?

De acuerdo a lo informado, Armando Benedetti y Angie Rodríguez, directora del Dapre, la llamaron en distintas ocasiones para pedirle que sacara a personas que hacían parte de su equipo y metiera a gente nueva.

“Me decían que eran órdenes del presidente, por eso intenté hablar directamente con él, porque hay cosas que yo llevaba con absoluta autonomía y tranquilidad hasta febrero de este año”, dijo.

Y agregó: “Yo le decía a Angie, con todo el respeto ‘Yo las órdenes las recibo del presidente’, pero obviamente él (Gustavo Petro) nunca me dijo que sacara o metiera a alguien”.

Frente a esto, y pese a ser muy feliz con su trabajo, decidió presentar su renuncia, la cual, según contó, está redactando desde el mes de abril.

“Se vuelve muy molesto que haya intermediarios que nunca hubo y que sobre esa base se saque gente que está haciendo su trabajo bien”, afirmó.

La ministra reiteró que aunque intentó hablar del tema con el presidente, no lo logró, solicitó 3 o 4 reuniones, pero ninguna se dio. Sin embargo, destacó que hasta el mes de febrero de este año, era muy fácil hablar con el mandatario.

