Si me toca ir a combatir, pues voy: Petro abrirá convocatoria de voluntarios para “liberar” Gaza

Desde Nueva York, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguro que Colombia presentará una resolución ante las Naciones Unidas para que se pueda votar y organizar un Ejército de liberación para Palestina .

Además, el mandatario propuso un diálogo en Qatar para analizar la propuesta.

“Tenemos, primero, que hacer un diálogo entre civilizaciones, ojalá con esas grandes asociaciones de Estado que todavía existen, reunidos en algún lugar, propondría Qatar, porque aquí (Nueva York) no se puede vetar ningún país, pero para esto que es urgente y si Qatar quiere u otro país, hacer la reunión de las fuerzas sociales y de las civilizaciones del mundo”, dijo.

Por eso, Petro explicó que con dos terceras partes de los países de la ONU que voten ‘Sí’ a su propuesta de un Ejército de Liberación, se puede configurar un Ejército más poderoso que el de Estados Unidos. “Solo se puede hacer si se juntan las naciones, como se juntaron contra Hitler , lo mismo, es contra Hitler y sé de la gravedad de lo que afirmo y se viene encima, pero creo que no hay otra solución".

Ante este escenario, el presidente Petro pidió que se abran las convocatorias para voluntarios y voluntarias en el mundo que quieren “liberar a Palestina”.

Por eso, añadió: “No es solo teoría, no es solo palabras. La acción hoy es que nosotros nos atrevemos, abrimos el listado para ir a combatir a Gaza, unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo”.

Incluso, Petro dijo que también se abrirán convocatorias en el país: “es el momento de la acción y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina. Si le toca ir al presidente de la República a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy (…) seamos capaces de transformar el mundo”.

Estas fueron las declaraciones del presidente Petro: