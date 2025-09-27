Petro respondió a EE.UU. por retiro de su visa: “No volveré a ver al Pato Donald por ahora, es todo”

El presidente Gustavo Petro respondió a Estados Unidos que la revocatoria de su visa, anunciada el pasado 26 de septiembre por el Departamento de Estado, viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.

El mandatario volvió al país procedente de Nueva York, donde esta semana intervino en el debate del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y afirmó: “Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a Estados Unidos”.

¿Qué dijo Gustavo Petro después de que EE.UU. le quitara la visa?

En un primer mensaje, el mandatario escribió: “Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a Estados Unidos. Para ir a Ibagué, a la gran concentración tolimense por la democracia, no necesito visa”.

También advirtió que “separar a Estados Unidos de Colombia es lo que necesitan las mafias” y agregó que esta decisión de la administración del presidente Donald Trump “rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”.

“Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el Gobierno de Estados Unidos no puede condicionar la opinión de los Estados Unidos”, añadió.

También consideró que el “no haber permitido la entrada a la Autoridad Palestina” y el que le haya sido retirada la visa “por pedirle al Ejército de Estados Unidos y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda”, son la prueba de que “el Gobierno de Estados Unidos ya no cumple con el derecho internacional”.

Por eso, sentenció: “La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”.

Posteriormente, en otro mensaje en respuesta al precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue crítico con el mandatario por sus discursos en Nueva York y lo instó a renunciar a su cargo, el presidente Petro advirtió: “Sergio, pensé que usted tenía convicciones democráticas. Ser presidente de Colombia no depende de los Estados Unidos, depende del pueblo”.

En ese sentido, Petro le dijo a Fajardo que “el pueblo es soberano” y que su estadía en la Presidencia “depende del pueblo, de nadie más, ni de usted ni de Trump”.

“No volveré a ver al Pato Donald por ahora, eso es todo. Yo estoy tranquilo porque no apoyo y lucho contra un genocidio. ¿Usted lo apoya?”, agregó.

En un tercer mensaje, el presidente Petro advirtió que llegó a Bogotá y reiteró que no le importa no tener visa para viajar s Unidos.

“(…) no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo y, en realidad, me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra”, agregó.

