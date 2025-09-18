Padre de Miguel Uribe radicó una queja contra el presidente Gustavo Petro ante la ONU

El abogado Víctor Mosquera Marín, en representación de la familia del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, radicó una queja formal ante la relatora especial sobre la independencia de jueces y fiscales de las Naciones Unidas contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

Esto “por su indebida interferencia en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el crimen de lesa humanidad cometido contra Miguel Uribe Turbay y su familia”.

Mosquera Marín también señaló que el padre del fallecido congresista, le encomendó actuar internacionalmente contra lo que consideran una violación a la autonomía e independencia judicial.

“El presidente, sin sustento probatorio alguno, ha emitido pronunciamientos que desvían la atención pública, generan confusión y lesionan la independencia judicial, afectando de manera grave el desarrollo de las investigaciones en curso”.

También dijo que “exigimos que el presidente de la República se abstenga de teorizar o formular afirmaciones carentes de respaldo jurídico y probatorio, y respete el mandato constitucional que garantiza la autonomía de la Fiscalía. Resulta inaceptable que, mediante declaraciones infundadas, se mancille la memoria de Miguel Uribe y se vulnere la dignidad de sus familiares. El respeto a la independencia judicial no constituye una opción política, sino una obligación democrática y constitucional en Colombia”.