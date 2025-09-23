Juez admitió tutela contra el presidente Gustavo Petro por polémica de los ‘Brayans’

El juez segundo Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por Jhon Brayan Enciso Quintero contra el presidente Gustavo Petro, tras la polémica generada por su declaración en un consejo de ministros sobre “Los Brayans”.

El accionante sostuvo que el mandatario vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la igualdad y la dignidad, al calificar a “los Brayans” como “unos vampiros maltratadores de mujeres”.

En el auto se lee lo siguiente:

“Se avoca el conocimiento de la acción de tutela instaurada por JHON BRAYAN ENCISO QUINTERO en contra del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA GUSTAVO PETRO URREGO, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, honra, igualdad y dignidad; trámite al cual se vinculará a la COMISION LEGAL DE INVESTIGACION Y ACUSACIONES DE LA CARAMA DE REPRESENTANTES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA”.

Con la tutela se busca que Petro se retracte públicamente sobre sus polémicas declaraciones.

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes también será vinculada a la tutela.

