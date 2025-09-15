Procuraduría exigió garantías para privados de la libertad en Sabanalarga, Atlántico. Foto: Colprensa.

La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas ante la crítica situación de hacinamiento y riesgo detectada en la Estación de Policía del municipio de Sabanalarga, Atlántico.

El ente de control se pronunció después del incendio registrado el pasado 10 de septiembre en el lugar, durante un motín de los reclusos.

Por la situación, la Procuraduría solicitó a la administración municipal un reporte actualizado sobre las condiciones para las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Asimismo, advirtió que, el incendio provocado puso en riesgo la integridad de los reclusos, y que dicho episodio se suma a la preocupación de la Entidad por la ausencia de condiciones mínimas en la Estación de Policía.

Adicionalmente, alertaron sobre la falta de respuesta a solicitudes previas sobre la atención en salud de los ciudadanos, por parte de la Alcaldía.

Por los hechos, el Ministerio Público aseguró que, el alcalde de Sabanalarga deberá entregar un informe detallado sobre las acciones adoptadas para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la población.

