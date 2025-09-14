Tropas del Ejército ingresaron a zona rural de Cajibío a recuperar orden alterado por las disidencias

Tras la incursión armada de las disidencias de las Farc al corregimiento de El Carmelo en el municipio de Cajibío, Cauca, que dejó a un policía muerto y a seis uniformados heridos, tropas del Ejército ingresaron al territorio.

La Tercera División manifestó que el propósito es restablecer el orden público y la tranquilidad de los habitantes de esta zona del departamento.

El Ejército responsabilizó a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, de los intensos ataques con ráfagas de fusil y explosivos que afectaron a la subestación de Policía, la casa cural y varias viviendas.

De igual manera, denunció que el grupo armado ilegal usó como escudo a la población, arriesgando la vida de los habitantes, para impedir el ingreso de las tropas como apoyo a los uniformados de la Policía Nacional que estaban bajo ataque.

Este suceso se suma a los ataques simultaneos que se registraron municipios como Corinto donde un civil murió tras el ataque con explosivos y a las acciones violentas en Silvia, Caloto, Miranda y Toribío.

Ante la delicada situación, el Gobierno departamental rechazó los hechos y señaló que se realizará un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del ministro de Defensa y la cúpula militar.