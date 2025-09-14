Escalada violenta de disidencias en Cauca deja un policía y un civil muertos y 4 uniformados heridos

Con explosivos y Ráfagas de fusil la disidencias de las Farc causaron terror en el Cauca. Crédito: Suministrada.

Un policía y un civil muertos y cuatro uniformados lesionados dejó la escalada violenta de las disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’ en, por lo menos, cinco municipios del Cauca.

Los ataques se registraron casi que simultáneamente en las localidades de Silvia, Toribío, Miranda, Caloto, Corinto y Cajibío.

La situación más crítica se registró en el corregimiento de El Carmelo, de Cajibío donde incursionó la estructura Jaime Martínez atacando con explosivos la subestación de Policía, dejando a un uniformado muerto y cuatro más heridos.

La víctima fue identificada como el patrullero David Fabián Rodríguez.

Lea más: Patrullero de la Policía fue asesinado en incursión armada de las disidencias de las Farc en Cauca

La población que se encontraba en lugar quedó en medio del fuego y se refugiaron para salvaguardar sus vidas. Además, decenas de familias quedaron confinadas.

La población relató: “Pedimos que oren por este pueblo, nos acabaron la casa cural”.

Otra voz señaló: “Están rodeando a todo el pueblo, van caminando como si fueran soldados, ayúdenos, van a acabar con El Carmelo, necesitamos refuerzos”.

La secretaria de Gobierno de Cajibio, Vanesa Valencia, señaló que la situación tensa continúa.

Entretanto, el hostigamiento en el municipio de Corinto causó la muerte de un civil identificado como Uriel Conda, quien fue alcanzado por un proyectil.

También se registraron ataques en Caloto, Silvia y Miranda, según reportes preliminares, hasta el momento no hay mayores afectaciones.

Además, en la vía Panamericana, sector de Mondomo, entre Popayán y Cali, y en la vía Silvia - Jambaló fueron instalados cilindros con logos del grupo armado ilegal.

Ante la amenaza de explosivos las autoridades restringieron la movilidad y acordonaron la zona para controlar la situación y proteger a la población.

Le puede interesar: Las disidencias de las Farc secuestraron a un guardia indígena el oriente del Cauca

Tropas de la Tercera División del Ejército Nacional se trasladaron al corregimiento de El Carmelo para restablecer el orden, mientras que la Fuerza Pública adelanta las gestiones necesarias para evitar mas afectaciones.

Las autoridades departamentales no se han pronunciado hasta el momento.

#NoticiaW | "Nos tienen ya rodeados. Nos están atacando con granadas de mano, llevamos como 40 minutos": así fue el llamado de los uniformados de la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, Cauca, pidiendo apoyo durante ataque de las disidencias. pic.twitter.com/l4aD3ZGsB3 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 14, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: