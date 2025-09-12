Derrumbe en una mina en el norte del Cauca dejó a por lo menos siete trabajadores atrapados

La tragedia se registró en la vereda Brasilia, corregimiento de San Antonio en jurisdicción de Santander de Quilichao. Crédito: Suministrada.

Por lo menos siete mineros quedaron atrapados en una mina artesanal del norte del Cauca, tras dos derrumbes que ocasionaron el colapso de la infraestructura.

La tragedia se registró en la vereda Brasilia, corregimiento de San Antonio en jurisdicción de Santander de Quilichao donde permanecen sepultados los mineros desde hace más de seis horas.

Información preliminar señala que los hombres atrapados se encontrarían a 30 metros de profundidad y que hay posibilidades de que la mina se esté inundando.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca, Wisner Cortés informó que se instaló un Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia.

Entre tanto, los organismos de socorro activaron todos los protocolos de acción para rescatar a las víctimas del incidente en la mina.