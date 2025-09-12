Después de 10 días de secuestro, liberaron al hijo del gerente de la licorera del Cauca

Durante el secuestro las autoridades departamentales, locales y organismos de Derechos Humanos realizaron acciones junto a la población para exigir la liberación. Crédito: Alcaldía de Miranda.

Tras 10 días de cautiverio, fue liberado Samuel Londoño Escobar, hijo del gerente de la Licorera del Cauca y exalcalde de Miranda, que fue secuestrado el pasado 2 de septiembre en una vía del norte de la región caucana.

El padre del menor, Samuel Londoño Ortega, publicó en sus redes sociales que “Samuel está libre”; en su mensaje agradeció por las acciones y mensajes de solidaridad de todas las personas que exigieron la liberación de su hijo.

Hasta el momento no se conocen los detalles de la liberación; sin embargo, el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga celebró la noticia y ratificó que la víctima retornó sano y salvo a su casa.

El joven permaneció 10 días en cautiverio luego de ser raptado por hombres armados que lo interceptaron en una vía de Miranda cuando se movilizaba en motocicleta y se lo llevaron con rumbo desconocido.

En la zona donde ocurrieron los hechos hay presencia delictiva de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y el Frente 57, grupos armados ilegales señalados de perpetrar acciones violentas y secuestros en la región.