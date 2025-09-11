Asesinaron a una lideresa social y comunitaria en el sur del Cauca

En zona rural del municipio de Sucre al sur del Cauca fue asesinada Laura Enid Guzmán Macías, reconocida docente, líderesa social y comunitaria.

Los hechos se registraron cuando la mujer se movilizaba por el sector rural junto a su esposo rumbo a su hogar en la vereda Quiteto y fue atacada por hombres armados.

Versiones preliminares señalan que el suceso violento, al parecer, sería una acción de integrantes del ELN.

Aunque la víctima fue socorrida por la comunidad y trasladada al hospital de San José de Popayán, perdió la vida por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con Indepaz, con el homicidio de Laura Enid ya son 30 los lideres sociales asesinados en el Cauca y 115 en el país, a pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo advirtiendo el riesgo para los líderes y defensores de Derechos Humanos por el accionar de grupos armados al margen de la Ley.

En el lugar donde ocurrieron los hechos hay presencia de ELN y el frente Andrés Patiño de las disidencias de las Farc.