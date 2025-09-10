Ocho días después del secuestro del hijo de la licorera del Cauca, no se conoce su paradero

Ocho días después del secuestro de Samuel Londoño, hijo del gerente de la licorera del Cauca y exalcalde del municipio de Miranda, aúno no se conoce nada de su paradero.

El plagio se registró en un a vías del municipio de Miranda cuando la víctima se movilizaba en motocicleta y hombres armados lo interceptaron y se lo llevaron, el parecer, a una de las localidades del Valle del Cauca.

El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga manifestó que se han realizados búsquedas en todo el norte del Cauca, con diferentes instituciones, incluida la guardia indígena, y no hay resultados positivos.

“Lo más preocupante es que hasta el momento nadie se ha atribuido el secuestro, la familia no ha revisado llamadas al respecto, incrementando la incertidumbre”, dijo el mandatario.

Conocido el suceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó el secuestro del joven de 17 años que aspiraba a los Consejos de Juventud.

“Exigimos garantías para el proceso electoral y pedimos, de manera enfática, el respeto absoluto por la vida y la integridad del adolescente”, explicó la entidad.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó que sean respetadas la vida e integridad del menor y ofreció sus funciones humanitarias con el propósito de que el adolescente de 17 años regrese lo más pronto a su hogar, en óptimas condiciones.

“Nos solidarizamos con sus familiares en tan difícil momento”, resaltó.

El subdirector de la Policía nacional general Rosemberg Novoa informó que la dirección antisecuestro y extorsión designó un equipo especializado para atender el suceso.

“Hay avances significativos en materia técnica, de recolección de información en el entorno que nos permitirán identificar a los actores del secuestro”, aseveró el general.

En el norte del Cauca a través de actos simbólicos como marchas, plantones y velatones se sigue exigiendo la libertar del joven Samuel Londoño.