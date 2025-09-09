Joven promesa del fútbol murió en accidente de tránsito en el norte del Cauca

En un accidente de tránsito en la vía Puerto Tejada – Guachené en el norte del Cauca murió Éder Smic Valencia Ambuila de 16, joven promesa del fútbol que estaba a pocos días de continuar su carreta en la liga de fútbol de los Estados Unidos.

El deportista oriundo de Guachené venía destacándose con la Academia Alemana de Popayán, entidad que afirmó que el siniestro tuvo lugar cuando se encontraba disfrutando de un periodo de vacaciones.

“Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones”, explicó la academia.

Su padre Éder Valencia, lamentó el suceso y resaltó que su hijo había cumplido cerca del 80% de los sueños al ser goleador de todos los equipos donde jugó, convocado a un microciclo de la selección Colombia sub-16 y estaba próximo a continuar su carrera en el fútbol de Norte América.

Valencia creció en el club de su padre, Alianza Formación de Guchené, pasó por el Cortuluá, Barranquilla, selección Atlántico, Academia Alemana, jugó en Brasil y el próximo viernes viajaba a los Estados Unidos para sumarse a su nuevo equipo.

“Es muy triste que mi hijo a los 16 años pierda la vida en un accidente de tránsito”, puntualizó el padre del futbolista.

Más de tres mil personas acompañaron su velación en Guachené, donde familiares, amigos y compañeros lo recuerdan como un deportista disciplinado, respetuoso y con el sueño de sacar adelante a su familia.