Fueron liberados los 45 militares secuestrados por la comunidad en el Cauca

Cientos de personas, al parecer instrumentalizadas por las disidencias de las Farc, impidieron el desarrollo de operaciones en zona rural de El Tambo y secuestraron a los integrantes de Ejército.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Este 8 de septiembre, fueron liberados los 45 militares del Ejército Nacional que habían sido secuestrados el pasado fin de semana por comunidades que impidieron la realización de operaciones en zona rural del municipio de El Tambo.

La liberación de los uniformados se produjo tras una operación militar aérea. Posteriormente, los uniformados fueron trasladados al Cantón Militar José Hilario López de Popayán.

El secuestro ocurrió en la base militar de la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, en el departamento del Cauca.

¿Quiénes eran los militares secuestrados?

Los militares secuestrados eran oficiales, suboficiales y soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4, quienes fueron abordados por la comunidad, al parecer, instrumentalizada por la estructura Carlos Patiño de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Las Fuerzas Militares calificaron el suceso como una grave violación al los derechos constitucionales y catalogado como delito de secuestro.

El Ejército anunció que interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para lograr el esclarecimiento de los hechos.

Este hecho se suma al secuestro de los 57 militares tras asonada el pasado mes de junio en el Cañón del Micay, Cauca, que posteriormente fueron rescatados en zona rural de El Tambo.

Captura de pantalla

