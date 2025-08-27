“Triste ver un campesinado al servicio de la mafia”: Petro por secuestro de 34 militares en Guaviare

Tras el secuestro de 34 uniformados en el departamento de Guaviare por parte de la comunidad de la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta X, se pronunció sobre el hecho denunciado por las Fuerzas Militares tras una operación que dejó varios integrantes de las disidencias Farc muertos, incluyendo al cabecilla de la estructura ‘Martín Villa’.

“Un número aún no determinado del grupo armado privado de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare, cae en combate con el Ejército. A esta hora mandaron campesinos a rodear al Ejército para evitar su persecución. Que triste ver un campesinado al servicio de la mafia, sus verdugos en Colombia”, añadió Petro.

Sin embargo, la comunidad asegura que no tiene secuestrada a la tropa y denuncia que dentro de las personas que murieron en la operación militar estaría un civil que estaba en su vivienda cuando fue impactado.

Pese a las denuncias, las Fuerzas Militares aseguran que en medio de los combates fue neutralizado en desarrollo de operaciones alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, principal cabecilla de esta estructura.

La operación, que aún se encuentra en curso y se desarrolla de manera coordinada con la Policía Nacional, constituye un golpe significativo a las intenciones de expansión y consolidación de esta organización en el departamento del Meta, en especial en los municipios de Lejanías, Mesetas y La Uribe.

“La neutralización de este sujeto representa una disminución de la capacidad armada del grupo, así como la reducción de su movilidad en corredores estratégicos de la región, frenando con ello actividades delictivas como asesinatos selectivos, extorsiones contra comerciantes, ganaderos y agricultores, así como acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública en la Orinoquí”, agregó.