Regiones

Dos integrantes del Clan del Golfo se sometieron de forma voluntaria a la justicia en Tolima

Esto se da como resultado de la presión sostenida de las operaciones militares en Risaralda.

Foto: Ejército Nacional

Foto: Ejército Nacional

De manera voluntaria, dos sujetos solicitaron el acompañamiento del Ejército Nacional para acogerse al programa de sometimiento a la justicia del Gobierno Nacional, con el propósito de reintegrarse a la vida civil.

Lea también:

“Esta entrega representa un golpe estratégico a las estructuras del Clan del Golfo en el occidente del país y envía un mensaje contundente a quienes aún permanecen en estas organizaciones: el camino hacia la legalidad, la paz y la dignidad es posible”, informó el Ejército.

Le puede interesar: A la cárcel nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo señalados de extorsiones en Córdoba

Las autoridades recordaron la ciudadanía que puede denunciar cualquier acto terrorista a la línea gratuita 107, y los casos de extorsión o secuestro a través de la línea 147 del Gaula Militar.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad