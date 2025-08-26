Dos integrantes del Clan del Golfo se sometieron de forma voluntaria a la justicia en Tolima

De manera voluntaria, dos sujetos solicitaron el acompañamiento del Ejército Nacional para acogerse al programa de sometimiento a la justicia del Gobierno Nacional, con el propósito de reintegrarse a la vida civil.

“Esta entrega representa un golpe estratégico a las estructuras del Clan del Golfo en el occidente del país y envía un mensaje contundente a quienes aún permanecen en estas organizaciones: el camino hacia la legalidad, la paz y la dignidad es posible”, informó el Ejército.

Las autoridades recordaron la ciudadanía que puede denunciar cualquier acto terrorista a la línea gratuita 107, y los casos de extorsión o secuestro a través de la línea 147 del Gaula Militar.

