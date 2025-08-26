Dos integrantes del Clan del Golfo se sometieron de forma voluntaria a la justicia en Tolima
Esto se da como resultado de la presión sostenida de las operaciones militares en Risaralda.
De manera voluntaria, dos sujetos solicitaron el acompañamiento del Ejército Nacional para acogerse al programa de sometimiento a la justicia del Gobierno Nacional, con el propósito de reintegrarse a la vida civil.
“Esta entrega representa un golpe estratégico a las estructuras del Clan del Golfo en el occidente del país y envía un mensaje contundente a quienes aún permanecen en estas organizaciones: el camino hacia la legalidad, la paz y la dignidad es posible”, informó el Ejército.
Las autoridades recordaron la ciudadanía que puede denunciar cualquier acto terrorista a la línea gratuita 107, y los casos de extorsión o secuestro a través de la línea 147 del Gaula Militar.
