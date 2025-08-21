Presuntos integrantes del clan del golfo fueron capturados en Risaralda

En operaciones en contra del Clan del Golfo en Risaralda, en las últimas horas, un teniente de la Sijín de Risaralda, resultó herido, en el sector de la vereda Santa Emilia, del municipio de Belén de Umbría, al occidente del departamento.

El uniformado fue trasladado hasta el hospital de la localidad y luego remitido a un centro asistencial de Pereira y se conoció de manera extraoficial que sufrió una herida leve.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, señaló que las autoridades están investigando el hecho.

“Estamos con el comandante de la Octava Brigada, el comandante del Ejército y el Coronel Téllez, comandante de la Policía del departamento; ellos reciben la noticia como a mediodía, aparentemente en un registro porque ellos están haciendo todas las actividades para detener a integrantes del Clan del Golfo afectando las zonas rurales de Mistrató y de Belén. Un oficial de la policía del departamento fue impactado con un tiro de revólver.”

De manera extraoficial se conoció que, el uniformado que resultó herido se movilizaba con varios compañeros que respondieron al ataque y al parecer hirieron a uno de los hombres que hicieron parte de este atentado.

Además, una persona fue capturada con un arma de fuego e investigan si se trata del hombre que hirió al teniente e la Sijín

Retaliaciones por operativos en contra del Clan del Golfo

Este hecho en contra de los uniformados se da 24 horas después de que se llevará a cabo un operativo entre el Ejército, Fiscalía y diferentes grupos de la Policía Nacional, que llevaban meses detrás de varias personas que harían parte del grupo delincuencial Clan del Golfo.

En este operativo, ocho personas fueron capturadas, donde la Policía realizó allanamientos en zonas rurales y urbanas de los municipios de Mistrató y Belén de Umbría, donde encontraron armas de fuego y varios uniformes de las fuerzas armadas.

En una publicación en X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que este es un duro golpe a este grupo delincuencial.

La ofensiva se desarrolló en Belén de Umbría, Mistrató y Dosquebradas Risaralda. Entre los capturados: alias ‘Camilo’, ‘Mamita’, ‘Menta’, ‘Pájaro’, ‘Pepón’, ‘La Diabla’ y ‘Angy’; en flagrancia cayó ‘Felipe Úsuga’

Estos delincuentes deberán responder por homicidio, narcotráfico y porte ilegal de armas. Se incautaron armas, municiones y material de intendencia con el que pretendían fortalecer sus economías ilícitas y ejercer violencia contra la población.

Cabe recordar, que solo en Belén de Umbría, este año, se han presentado 11 homicidios y en Mistrató 12.

Las audiencias de control de garantías ya comenzaron y la captura fue declarada legal, en las próximas horas, se llevará a cabo la audiencia de imputación y medida de aseguramiento.