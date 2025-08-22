A la cárcel nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo señalados de extorsiones en Córdoba. Foto: Fiscalía.

Montería

Un juez con funciones de control de garantías de Montería acogió la solicitud de la Fiscalía General de Nación y dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de extorsionar a comerciantes, propietarios de finca y multinacionales.

Se trata de Édison Manuel Mesa Avilez, alias El Viejo; Cleiber David Mestra Pimienta, alias Mateo; Érika María Vélez Zea, alias Juliana; Jhon Jairo Pantoja Guerra, alias Dairo; Orlando Enrique Pérez Ochoa, alias Chinchín; Juan David Caldera, Víctor Manuel Villamizar Hernández, alias El Boludo; Gloria Estella Hernández Argel, alias Doña Gloria y Jhon Arley Argumedo Lobo, alias David.

“Los procesados ejercerían roles de observadores, taquilleros y cobradores de los dineros ilegales. Otros, monitoreaban los movimientos de la fuerza pública y concretaban las acciones terroristas contra quienes se negaban a pagar las extorsiones que eran exigidas a nombre de la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo”, sostuvo la Fiscalía.

“Los crímenes habrían sido cometidos entre marzo de 2024 y julio pasado. Entre las víctimas estarían comerciantes, conductores y empleados de empresas públicas y privadas; además de propietarios de fincas ubicadas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Buenavista y Planeta Rica (Córdoba)”, agregó.

Estas personas son procesadas por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Cargos que no aceptaron los procesados.

“La Fiscalía evidenció que las exigencias económicas rondarían los 2.200.000 millones de pesos mensuales, en el caso de los comerciantes; y de 5.000.000 millones por cada uno de los vehículos que tenía una empresa de maquinaria amarilla”, concluyó el ente acusador.