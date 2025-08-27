Dos soldados desaparecidos en Nariño

Pasto-Nariño

Los hechos se presentaron en la madrugada del 24 de agosto de 2025, cuando tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 5 de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, adelantaban tareas tácticas de control territorial en el corregimiento de Damasco, municipio de Cumbitara en el departamento de Nariño.

En la zona se presentaron fuertes combates con integrantes del Frente Franco Benavides, en donde resultan extraviados los soldados profesionales Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez.

El Ejército informó que manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda, seguridad y reacción, desplegando unidades con capacidades diferenciales de rastreo, reconocimiento y movilidad.

Las operaciones de rescate son apoyadas con aeronaves, equipos de comunicaciones y tecnología especializada, con el fin de garantizar la ubicación y recuperación segura de nuestros militares, estas labores son apoyadas por las autoridades civiles desde la Gobernación de Nariño y las alcaldías de la zona de la cordillera