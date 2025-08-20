Quedaron en libertad los dos militares que estaban secuestrados por el ELN en Cúcuta

Cúcuta

Durante la tarde de este miércoles, 20 de agosto, fueron entregados a una comisión humanitaria los soldados Yimer Andrés Coral Gómez y Julián Reinel Sáez, quienes habían sido secuestrados el 9 de abril en inmediaciones a la cárcel modelo de Cúcuta.

Miembros de la Conferencia Episcopal Colombiana, Defensoría del Pueblo y delegados de la ONU fueron los encargados de recibir a los uniformados.

Horas después del secuestro de los militares, el ELN se atribuyó esta acción, señalándolos de “espías”. Posteriormente, y durante estos cuatro meses y medio, dieron a conocer tres pruebas de supervivencia de los uniformados, a través de videos que eran difundidos en redes sociales.

En todas las pruebas de supervivencia, los militares pedían al gobierno nacional, acciones para que se lograra su pronta liberación.

W Radio pudo conocer que este miércoles se adelantó una zona de despeje en la frontera con Venezuela, para que la comisión humanitaria pudiera ingresar al lugar donde se encontraban los militares en poder del ELN.

Yimer Andrés Coral Gómez y Julián Reinel Sáez fueron revisados por un equipo médico para conocer su estado de salud.