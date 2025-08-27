“No fue una falla, ni fue una trampa”: Almirante Francisco Cubides sobre secuestro de 34 militares

Almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta sobre el secuestro extorsivo de 34 soldados en Guaviare.

Cubides fue enfático en aclarar que esto “ni fue error, ni fue una falla ni fue una trampa, eso debe quedar claro”.

Según dijo, en los últimos meses se ha mantenido una operación militar contra los grupos armados organizados de diferentes territorios.

“Hemos tenido toda una ofensiva gracias a la suma de capacidades militares pero sobre todo, no hay ningún cese al fuego o decreto que restrinja o prohíba las operaciones ofensivas”, dijo.

De este modo, dijo que dentro de la ofensiva contra Iván Mordisco que se ha venido adelantando en el sur de Guaviare enfocada en atacar al Bloque Amazonas.

“Allí en esa operación se identificó la presencia de 200 individuos del Bloque Móvil Martín Villa que lidera Mordisco, tuvimos un combate que duró más de 6 horas”, dijo.

Y agregó: “Hemos logrado afectarlos (...) al momento de hacer el registro, ya salíamos, la comunidad, instrumentalizada por alias ‘Jimmy Parra’, llegó y los secuestró”.

Y finalmente dijo: “Nunca abandonamos a los soldados (...) nos llegan al rededor de 200 personas a secuestrarnos, somos muy respetuosos de no combatir, de respetar a la población civil, pero en esta modalidad pasiva de los grupos esto es un secuestro que limita nuestra misión constitucional”.