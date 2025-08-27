“Presión militar induce rendición”: Petro tras entrega de ‘Kevin’, cabecilla de disidencias en Cauca

El presidente Gustavo Petro informó este miércoles, 27 de agosto, que se entregó a las tropas del Ejército Nacional alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’, que hace presencia en zona del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca.

“La presión sostenida de la Operación Perseo en el Cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Andrey Vargas Sun, alias ‘Kevin’, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño. Con 16 años en esa estructura, este era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta $1.641 millones de pesos”, aseguró Petro.

Según el mandatario, la entrega de ‘Kevin’ desarticula los “subsistemas político, logístico, armado y de control territorial del frente criminal ‘Carlos Patiño’ y rompe el enlace directo con alias ‘Mordisco’. Este debilitamiento abre una oportunidad para disputar el control estratégico del Cañón del Micay y genera un efecto comunicacional favorable a la fuerza pública, demostrando que la presión militar induce la rendición de cabecillas”.

De igual forma, esto limita la obtención de recursos logísticos y financieros, golpea las redes de inteligencia y “merma la capacidad de expansión territorial y de organización de masas en el Cauca”, agregó el presidente Gustavo Petro.

“Con este resultado, se consolida un retroceso significativo en las intenciones del grupo criminal, afectando sus vínculos con carteles, su consecución de armas y explosivos y debilitando sus capacidades para sostener la violencia en la región”.

Otro de los hechos informado por el mandatario a través de su cuenta de X tiene que ver con el secuestro de más de 30 militares en el departamento de Guaviare, por parte de las Disidencias de Mordisco, que están presionando a la población civil. En la zona se han registrado en los últimos combates entre el Ejército y el grupo criminales

“Un número aún no determinado del grupo armado privado de Iván Mordisco en el Guaviare, cae en combate con el Ejército. A esta hora mandaron campesinos a rodear al Ejército para evitar su persecución. Que triste ver un campesinado al servicio de la mafia, sus verdugos en Colombia”.