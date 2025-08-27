Policía incauta 1,3 toneladas de coca en Pereira; estaría vinculada a disidencias de ‘Iván Mordisco’

En Pereira, Risaralda, se realizó la incautación de mil 300 kilos de clorhidrato de cocaína que, al parecer, pertenecían a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

En su cuenta de X, el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, dio a conocer este fuerte golpe que se le dio a las estructuras criminales en el país.

Esta droga venía oculta en un vehículo cisterna que transportaba gas licuado de petróleo, el cual, es altamente peligroso, por lo que fue importante la pericia de la Policía al tratar con estas sustancias .

La cocaína provenía del Valle del Cauca y tenía como destino los puertos del Caribe colombiano; esta estructura criminal vio afectadas sus finanzas, ya que dejaron de comercializar 3,3 millones de dosis, valoradas en más de 45 millones de dólares, finanzas criminales que irían a las arcas de la estructura ‘Carlos Patiño’.

El director de la Policía, también señaló en su post, que en lo que va corrido del año en Colombia, se han incautado más de 329 toneladas de cocaína.

En este operativo una persona fue capturada por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.