Alias ‘Kevin’, cabecilla de las disidencias Carlos Patiño, se entregó a las autoridades

Se entregó el segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño, con presencia en el Micay, Anderson Andrey Vargas Sun, alias ‘Kevin’. Foto: suministrada.

Se entregó el segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño con presencia en el Micay. Se trata de Anderson Andrey Vargas Sun, alias ‘Kevin’, quien se presentó ante tropas del ejército.

El presidente de la República, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X que alias ‘Kevin’ era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta $1.641 millones de pesos.

La entrega se produjo en zona rural del Cauca a tropas del Ejército Nacional recuperándose un fusil Tavor 5.56 mm.

Este sujeto había asumido el mando y control de la estructura desde el año 2023 aproximadamente.

Prontuario delictivo de alias ‘Kevin 2025’:

8 de enero de 2025: hostigamiento contra unidades BADRA10 en Balboa (Cauca) con empleo de fusilería.

15 de enero de 2025: acción terrorista contra el Ejército en la vereda La Ceiba, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), usando drones con explosivos.

18 de enero de 2025: acción terrorista contra tropas del Ejército en el sector El Lavadero (Argelia, Cauca), con drones cargados de explosivos, dejando un soldado profesional herido.

22 de enero de 2025: ataque contra unidades mecanizadas del Ejército y Policía Nacional en El Plateado (Cauca), mediante activación de artefactos explosivos improvisados (AEI) en un eje vial.

28 de enero de 2025: atentado contra tropas del BAFUR3 en el barrio 7 de agosto, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), con activación de AEI.

9 de febrero de 2025: dirigió el lanzamiento de tres AEI mediante drones contra unidades ubicadas en el CGTO El Plateado (Argelia, Cauca).

6 de marzo de 2025: promovió una asonada en El Plateado (Cauca), instrumentalizando y constriñendo a la población civil para enfrentar a la Fuerza Pública.

Escuche W Radio en vivo aquí: