Si verdad cuesta cárcel voy preso: Petro a congresista de EEUU tras negar que existe Cartel de Soles

A través de X, antes Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió al congresista estadounidense Carlos Giménez, quien calificó las declaraciones del jefe de Estado colombiano como graves, luego de que el mandatario señalara que el Cártel de los Soles no existe.

¿Qué dijo el presidente Petro?

“El Cártel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a EE.UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, había escrito Petro vía X.

Ante este comentario, el congresista estadounidense afirmó que el presidente Petro “firmó su propia sentencia”.

Y agregó: “En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”.

Ante lo dicho por el representante republicano, Petro fue enfático en decir: “Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado”.

Petro reveló que tiene las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. “Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento”.

Esto dijo el congresista de Estados Unidos, Carlos Giménez