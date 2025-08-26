Ejército Nacional incautó más de 8.6 toneladas de marihuana en el departamento del Huila

Ejército Nacional incautó más de 8.6 toneladas de marihuana en el Huila. Foto: Ejército Nacional.

En una operación sin precedentes en los últimos cuatro años, el Ejército Nacional incautó 8.683 kilogramos de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína a las disidencias de alias Iván Mordisco.

Las autoridades decomisaron el cargamento que tenía como destino países del sur del continente.

La droga iba a ser comercializada fuera del país, de ser así habría alcanzado un valor estimado de más de 11.000 millones de pesos (USD 2,7 millones aproximadamente), triplicando su precio frente al mercado interno colombiano.

La incautación representa la eliminación de más de 8 millones de dosis individuales de marihuana, evitando su circulación en redes internacionales de microtráfico.

El cargamento fue hallado oculto entre pacas de heno dentro de un camión tipo dobletroque, abandonado por su conductor al percatarse de los controles militares en la vereda Panorama, municipio de La Plata, Huila.

Según las investigaciones, el narcótico provenía del Cauca y sería movilizada a través de corredores del sur del país con destino final en Sudamérica.

