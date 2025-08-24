Incautaron tonelada de marihuana creppy en el Amazonas

La Armada logró la ubicación e incautación de 1.088 kilogramos de marihuana tipo creppy en el área general de El Encanto - Amazonas.

El día 21 de agosto, se ubicó una embarcación artesanal tipo arawana, que navegaba por el río Putumayo. Al percatarse de la presencia de las tropas, los tripulantes huyeron, dejando abandonada la embarcación cargada con más de 1.000 paquetes rectangulares, cada uno de un kilogramo aproximadamente, que al parecer contenían marihuana tipo creepy presuntamente perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual -GAOr- Estructura “Comandos de Frontera”.

Este cargamento tendría como destino grupos narcotraficantes en Brasil, con el propósito de fortalecer sus finanzas ilegales mediante el tráfico transnacional de drogas. El alijo incautado estaría avaluado en cerca de 5.5 millones de dólares en el mercado ilícito internacional.

Con esta operación se logró impedir la distribución de más de 180 mil dosis de marihuana.