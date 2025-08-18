Ejército incautó cerca de media tonelada de marihuana en Rioblanco, Tolima

En un puesto de control ubicado en el corregimiento La Herrera del municipio de Rioblanco, Tolima, soldados realizaron el pare de dos motos y una camioneta. Tras labores de verificación, los soldados identificaron que en el vehículo eran transportados 18 bultos de marihuana.

Ante esto, y al verse sorprendidos, los sujetos que conducían los automotores, en un intento de huir, dispararon contra las tropas. Allí, murió un sujeto, al parecer perteneciente a las redes de apoyo al terrorismo del grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Ismael Ruiz y que conducía el vehículo.

En el intercambio de disparos también resultó herido uno de los soldados, quien recibe atención médica en Neiva.

Tras estos hechos, dos hombres que se movilizaban en motos escoltando la camioneta lograron huir del lugar.

La verificación al interior de la camioneta permitió evidenciar la presencia de costales, los cuales contenían una sustancia que por su olor y características correspondia a marihuana. El cargamento incautado suma en total 352 kilos.