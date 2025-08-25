Capturado alias ‘Garrote’, presunto responsable del ataque con motobomba en Calamar, Guaviare

Fue capturado alias ‘Garrote’, a quien se le atribuye el ataque terrorista con motobomba, perpetrado el 4 de julio en el parque principal de Calamar, que dejó como saldo seis militares y dos civiles heridos.

Este integrante de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, sería el presunto responsable de múltiples actos delictivos en esta zona del país.

Además, estaría vinculado al cobro de extorsiones y a la presión sobre la población civil para ir en contra de la fuerza pública en esta región del Guaviare.

"La operación se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y con pleno respeto por los derechos fundamentales, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional con la protección de la población civil y la consolidación de la seguridad en el suroriente colombiano." Informó el ejército.