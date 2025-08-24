Murió en combate alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, miembro de las disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’

El Ministerio de Defensa confirmó por medio de su cuenta de X que murió en combate alias ‘Dumar o Chito’, cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque criminal Jacobo Arenas, de las disidencias Farc de de ‘ Iván Mordisco’.

Este hombre, con 15 años de trayectoria delictiva y orden de captura por concierto para delinquir agravado, fue responsable de acciones armadas en las que murieron 4 miembros de la fuerza pública en Argelia, Cauca, en 2024).

Según inteligencia militar, esta persona tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en Meta y Guaviare para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal.

“Con esta acción se golpea de manera contundente la estructura terrorista de alias ‘Mordisco’, debilitando su capacidad de expansión, mando y control. Cada vez se derrumba más su círculo cercano: la captura de su hermano alias ‘Mono’ o ‘Luis’, el abatimiento de alias ‘Libardo’ y alias ‘Cholinga’ en Cauca, y ahora la neutralización de ‘Dumar o Chito’, confirman que estamos avanzando en desarticular por completo su grupo criminal”, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.