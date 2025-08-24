Murió en combate alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, miembro de las disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’
La operación se desarrolló en la vereda Nueva York, El Retorno (Guaviare).
El Ministerio de Defensa confirmó por medio de su cuenta de X que murió en combate alias ‘Dumar o Chito’, cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque criminal Jacobo Arenas, de las disidencias Farc de de ‘ Iván Mordisco’.
Este hombre, con 15 años de trayectoria delictiva y orden de captura por concierto para delinquir agravado, fue responsable de acciones armadas en las que murieron 4 miembros de la fuerza pública en Argelia, Cauca, en 2024).
Según inteligencia militar, esta persona tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en Meta y Guaviare para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal.
“Con esta acción se golpea de manera contundente la estructura terrorista de alias ‘Mordisco’, debilitando su capacidad de expansión, mando y control. Cada vez se derrumba más su círculo cercano: la captura de su hermano alias ‘Mono’ o ‘Luis’, el abatimiento de alias ‘Libardo’ y alias ‘Cholinga’ en Cauca, y ahora la neutralización de ‘Dumar o Chito’, confirman que estamos avanzando en desarticular por completo su grupo criminal”, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.