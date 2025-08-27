Regiones

Transporte de tropas refuerza la seguridad en el Guaviare

Esto en medio de las operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.

Transporte de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional a San José del Guaviare. Foto: Suministrada

Transporte de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional a San José del Guaviare. Foto: Suministrada

Continúan las operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, por lo que la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar- CATAM, dispuso aeronaves C-130 Hércules y C-295 para realizar el transporte de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional a San José del Guaviare.

Las aeronaves se desplegaron desde el CATAM hasta el Fuerte Militar de Tolemaida, el Comando Aéreo de Combate No.2 en Apiay y el Grupo Aéreo del Casanare en Yopal.

Los militares y policías fueron transportados hasta la capital de ese departamento del suroriente del país, con el objetivo de aumentar el pie de fuerza en la región.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad