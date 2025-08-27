Transporte de tropas refuerza la seguridad en el Guaviare
Esto en medio de las operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.
Continúan las operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, por lo que la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar- CATAM, dispuso aeronaves C-130 Hércules y C-295 para realizar el transporte de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional a San José del Guaviare.
Las aeronaves se desplegaron desde el CATAM hasta el Fuerte Militar de Tolemaida, el Comando Aéreo de Combate No.2 en Apiay y el Grupo Aéreo del Casanare en Yopal.
Los militares y policías fueron transportados hasta la capital de ese departamento del suroriente del país, con el objetivo de aumentar el pie de fuerza en la región.