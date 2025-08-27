Transporte de tropas refuerza la seguridad en el Guaviare

Transporte de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional a San José del Guaviare. Foto: Suministrada

Continúan las operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, por lo que la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar- CATAM, dispuso aeronaves C-130 Hércules y C-295 para realizar el transporte de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional a San José del Guaviare.

Las aeronaves se desplegaron desde el CATAM hasta el Fuerte Militar de Tolemaida, el Comando Aéreo de Combate No.2 en Apiay y el Grupo Aéreo del Casanare en Yopal.

Los militares y policías fueron transportados hasta la capital de ese departamento del suroriente del país, con el objetivo de aumentar el pie de fuerza en la región.