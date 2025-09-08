45 militares fueron secuestrados por la comunidad en el Cauca: Hay oficiales y suboficiales

45 militares del Ejército Nacional fueron secuestrados por comunidades que impidieron la realización de operaciones en zona rural del municipio de El Tambo.

Los hechos se registraron en la base militar de la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras.

De acuerdo con información preliminar se trata de oficiales, suboficiales y soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4, que fueron abordados por la comunidad, al parecer, instrumentalizada por la estructura Carlos Patiño de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Las Fuerzas Militares calificaron el suceso como una grave violación al los derechos constitucionales y catalogado como delito de secuestro.

El Ejército anunció que interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para lograr el esclarecimiento de los hechos.

Se espera la actuación de organismos defensores de Derechos Humanos, incluida la Defensoría del Pueblo, para lograr la liberación del personal militar en el menor tiempo posible.

Entretanto, el Ejército mantiene presencia en la zona y realiza gestiones para recuperar el orden en el territorio.

Este hecho se suma al secuestro de los 57 militares tras asonada el pasado mes de junio en el Cañón del Micay, Cauca, que posteriormente fueron rescatados en zona rural de El Tambo.