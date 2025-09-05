Dos militares fueron asesinados en el sur del Cauca en combates contra las disidencias de las Farc

Soladados profesionales Jaduer Córdoba Ruíz y Jheison Pushaina Barliza, asesinados por las disidencias en el sur del Cauca. Crédito: Ejército Nacional.

Dos soldados del Ejército Nacional fueron asesinados en combates contra las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’ en el sur del Cauca.

Los hechos se registraron en la vereda La Cascada, zona rural del municipio de Sucre donde tropas de la Brigada 29 realizaban acciones ofensivas que generaron confrontaciones con la estructura Andrés Patiño.

Los militares asesinados fueron identificados como los soldados profesionales JJaduer Córdoba Ruiz, oriundo del municipio de Dagua, Valle del Cauca, y Jheison José Puchaina Barliza, procedente de Manaure, La Guajira. Ambos pertenecían a la institución desde hace 3 años

Tras los hechos se solicitó apoyo aéreo para coordinar los actos urgentes y evacuar los cuerpos de la zona.Los combates que se extendieron por más de dos horas generaron temor y zozobra en la población.

El Ejército Nacional manifestó que, “lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencia a las familias y allegados de nuestros militares”.

También puntualizó que mantiene las operaciones en la zona para contrarrestar las acciones delictivas del grupo armado ilegal y garantizar la protección de la población civil.