Ejército Nacional y Policía propinan golpe al Clan del Golfo en el Meta: capturado alias el ‘Indio’

Tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 7 y del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 4, en coordinación con la Sijín Mevil, lograron la captura de alias el ‘Indio’ o ‘Piyao’, cabecilla del Componente Criminal Focalizado del Clan del Golfo._

Según inteligencia del ejército este individuo tenía una trayectoria criminal de más de diez años, era el encargado de la red de sicariato de la organización en los municipios de Puerto López, San Martín y San Carlos de Guaroa, y se le atribuyen al menos 16 homicidios selectivos, así como actividades de extorsión y narcotráfico en la región.

Con esta captura, se debilita de manera significativa la estructura criminal del Clan del Golfo en el departamento, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional y la Policía Nacional con la seguridad, la tranquilidad ciudadana y la protección de la vida.

La Séptima Brigada continuará desarrollando operaciones contundentes contra todos los factores de inestabilidad que afectan a la población, trabajando de manera coordinada con las autoridades para garantizar la paz y la estabilidad en el territorio.