Se entregó alias ‘Giovanni’, cabecilla de las disidencias de las Farc

Se entregó a las autoridades alias ‘Giovanni’, cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc y quien había asumido, junto a alias ‘Farley’, el liderazgo de esa facción tras la entrega de alias ‘Kevin’.

Este hombre sería el responsable del reclutamiento forzado de más 200 niños. Además, fue el líder de líneas de narcotráfico para las disidencias, habría asesinado a un niño en Cauca y atacó con drones a la fuerza pública en Argelia.

Según fuentes de Inteligencia, este criminal operó en la zona del Cañón del Micay y en el municipio de El Tambo.

Supuestamente es reconocido por instrumentaliza a la población civil para realizar asonadas a la fuerza pública.