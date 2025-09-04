Se entregó alias ‘Giovanni’, cabecilla de las disidencias de las Farc
Junto a alias ‘Farley’, ‘Giovanni’ asumió el liderazgo de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias Farc.
Se entregó a las autoridades alias ‘Giovanni’, cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc y quien había asumido, junto a alias ‘Farley’, el liderazgo de esa facción tras la entrega de alias ‘Kevin’.
- Le puede interesar: El testimonio de la desmovilizada alias ‘Karina’ sobre las FARC: “Me volvieron una mujer cruel”
Este hombre sería el responsable del reclutamiento forzado de más 200 niños. Además, fue el líder de líneas de narcotráfico para las disidencias, habría asesinado a un niño en Cauca y atacó con drones a la fuerza pública en Argelia.
- Vea aquí: “Presión militar induce rendición”: Petro tras entrega de ‘Kevin’, cabecilla de disidencias en Cauca
Según fuentes de Inteligencia, este criminal operó en la zona del Cañón del Micay y en el municipio de El Tambo.
Supuestamente es reconocido por instrumentaliza a la población civil para realizar asonadas a la fuerza pública.