Muerte de alias ‘Dumar’ habría revelado traición dentro de las disidencias de las Farc

Tras cerca de una semana de haberse producido la muerte de Jhon Wilmer Ulcué, alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, cabecilla de las disidencias de alias ‘Mordisco’ en el departamento del Guaviare, investigadores descubrieron una ruptura en las células del grupo al margen de la ley.

Según datos de inteligencia militar, Jhon Eilmer Ulcué Trochez, alias ‘Jimmy’, habría empleado a terceras personas para brindar información a las autoridades sobre la ubicación de ‘Dumar’.

"Este hecho deja en evidencia una seria y muy clara división y fractura al interior de la estructura que tiene delinquiendo alias ‘Mordisco’ en los departamentos de Guaviare y Meta, la cual se dedica principalmente a la extorsión, la minería ilegal, el narcotráfico, el reclutamiento forzado de menores y el homicidio. Esa división, que ya sería de conocimiento de los principales cabecillas del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias, se habría originado desde mediados del primer semestre de este año luego de algunas diferencias que habrían tenido alias ‘Jimmy’ y alias ‘Dumar’ por el manejo y distribución de las rentas ilícitas”, le dijo una fuente a W Radio.

Según se ha conocido, cuando llegó a Cauca, ‘Dumar’ consolidó una gran fortuna y obtuvo apartamentos, viviendas, establecimientos comerciales y vehículos de carga en lugares como Popayán, Pasto, Cali, Montería y Turbo, Antioquia. Esto habría despertado el enojo de alias ‘Jimmy’, quien empezó a idear un plan para sacar al guerrillero del medio.

“‘Dumar’, con amenazas y presiones a varios comerciantes y ganaderos, comenzó a obligarlos para que estos le dijeran a la fuerza pública sitios y puntos claves en donde permanecía o se movía alias ‘Dumar’. Fue ahí donde se realizaron allanamientos que comenzaron a cerrarle el cerco y la movilidad a ‘Dumar’, y en parte sembrarle la duda de sobre si estaría siendo traicionado por su círculo más cercano de colaboradores, por lo cual, según cuentan fuentes humanas, habría ordenado asesinar a varias personas y enterrarlas en fosas comunes”, mencionaron.

“Finalmente, ‘Dumar’ cae en desarrollo de una operación militar en un lugar en donde se sentía seguro, pero al que las Fuerzas Militares habrían llegado luego del seguimiento con tecnología satelital“, agregaron.

Hay que recordar que por alias ‘Jimmy’ hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien brinde información de valor que permita neutralizarlo.