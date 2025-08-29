En el sur del Cauca las disidencias de las Farc secuestraron a un soldado

El soldado profesional José David Buitrón Caicedo fue secuestrado por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el municipio de Balboa, sur del Cauca.

Los hechos se registraron en zona rural hasta donde llegó el grupo armado para sacar de una vivienda al militar que se encontraba de permiso.

A pesar de labores humanitarias de la comunidad hasta el momento el soldado no ha sido liberado.

La estructura delincuencial confirmó el secuestro a través de un panfleto, donde además expone que otros militares permanecen en su poder y afirma que, “cuando existan condiciones para su liberación, esta se hará efectiva, mientras tanto permanecerán en nuestro poder. Esperemos que el desenlace no sea catastrófico”.

Ya las disidencias habían reconocido el secuestro del soldado Jamersón Guachetá, plagiado en el mes de julio en una carretera del municipio de Cajibío.

El Ejército Nacional exigió la liberación del los soldados y el respeto por su vida y dignidad.