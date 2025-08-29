Frustran reten ilegal en el Cauca de las disidencias tres presuntos disidentes habrían muerto

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente. Crédito: Ejército Nacional.

Tropas del Ejército Nacionalfrustraron un retén ilegal que pretendía instalar la estructura Dagoberto Ramos de las Disidencias de las Farc en la vía Panamericana, sector del Túnel municipio de Cajibío.

Según el Ejército, la rápida reacción permitió neutralizar la acción terrorista lo que derivó en combates que generaron la huida de los delincuentes.

“En el hecho, un vehículo en el que se movilizaban tres presuntos integrantes de la estructura ilegal resultó incinerado, ocasionando la muerte de los tres ocupantes”, dijo el Ejército.

El general Alirio Aponte, comandante de la Vigésima Novena Brigada afirmó que en los hechos fue capturado un presunto integrante de las disidencias asi como la incautación de tres armas largas, una pistola, dos artefactos explosivos, cartuchos de distintos calibres y material de intendencia.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente.

Entretanto la Policía y el Ejército reforzaron la seguridad en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.