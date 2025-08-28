Golpe a las disidencias en Cauca con la incautación de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína

Los capturados y la droga decomisada quedaron a disposición de la autoridad competente para el proceso de judicialización. Crédito: Ejército Nacional.

La Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional informó que las tropas lograron la incautación de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína y la captura de dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca.

Los hechos se registraron en la vereda Lomitas Abajo, jurisdicción rural de Santander de Quilichao donde las labores de inteligencia e información de fuente humana permitieron ubicar una camioneta en la que se movilizaban los implicados con 1200 kilogramos del alucinógeno.

El general Alirio Aponte resaltó que con este resultado se afecta la capacidad financiera en cerca de 6.400 millones de pesos de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

El oficial explicó que continúan afectando las economías criminales del grupo armado al margen de la ley que buscan expandir sus acciones delincuenciales en el suroccidente del país.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la incautación fue posible en el marco de la operación militar Escudo del Norte contra las economías ilícitas ejecutada por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 13.

Los capturados y la droga decomisada quedaron a disposición de la autoridad competente para el proceso de judicialización.