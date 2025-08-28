Capturados tres presuntos subversivos implicados en el asesinato de cuatro policías en el Cauca

Las autoridades informaron que en Popayán fueron detenidos tres hombres señalados de ser presuntos sicarios al servicio de las disidencias de las Farc e investigados por el homicidio de cuatro policías en el Cauca.

Se trata de los alias ‘Kevin’, ‘Winder’ y ‘El Flaco’ capturados por la policía cuando se movilizaban en motocicleta en una vía de la capital del Cauca.Son investigados por el homicidio del comandante de la estación de Policía de San Joaquín y el Patrullero Fabián Andrés Robayo en el municipio de El Tambo.

También por estar relacionados con los homicidios de los patrulleros Jordán Isaac Rosado y Sergio Andrés Trujillo Garrido perpetrados en la localidad de Morales hace menos de un mes.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Giovanni Torres manifestó que, “Ya tenemos una investigación certera frente al tema, estamos tras la pista de otros delincuentes que no solamente se encuentran aquí en el Cauca sino en otras latitudes”.

Además, agregó Torres que los capturados al parecer estaban “posiblemente planeando otro plan pistola en la ciudad de Popayán”.

Por su parte, el mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional afirmó que, “estos delincuentes, que deberán responder por el delito de porte de armas y explosivos, recibían órdenes de alias ‘Pastuso’, cabecilla de comisión de este frente, para realizar actividades de observación criminal y materializar homicidios selectivos”.

En el momento de la captura a los implicados se les encontraron elementos explosivos, dinero en efectivo y munición.