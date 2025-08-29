Disidencias de las Farc confirman secuestro de cinco soldados y un menor de edad

A través de un comunicado el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP confirmó que tiene en su poder a cinco integrantes de la fuerza pública y a un menor de edad a quien señalan como paramilitar.

En el comunicado informan que tienen en su poder a cuatro soldados, un policía y al menor quienes habrían sido secuestrados entre julio y agosto de este año.

Los militares secuestrados son: Jamerson Guachetá, José Buitrón, Brayan Ruiz, Jeison García y Luis Hernán Quiguazú. Este último habría muerto en cautiverio; su cuerpo fue hallado en zona rural del Nátaga, Huila.

El policía retenido fue identificado como José Larrahondo.

Los miembros de las disidencias aseguran que estas personas están en buenas condiciones de seguridad, alimentación y salud, pero responsabilizaron al Estado colombiano por su vida e integridad.