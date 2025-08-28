Atentado contra el Ejército en Antioquia deja un soldado muerto y dos heridos

Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército fueron emboscadas mientras atendían una alerta por la presencia de un artefacto explosivo en la vía que conecta a San Andrés de Cuerquia con el corregimiento Valle de Toledo, en el norte de Antioquia.

En medio del hostigamiento murió el soldado profesional Alejandro Pineda y otros dos uniformados resultaron heridos. Las autoridades atribuyen el ataque a las disidencias del frente 36 de las Farc.

Le puede interesar Presidente del Consejo de Estado lamentó “debilidad institucional” tras secuestro de 33 militares

El Ejército informó que los heridos recibieron atención inmediata de un enfermero de combate y fueron trasladados al hospital municipal, donde lograron estabilizarlos antes de ser evacuados en helicóptero hacia Medellín.

Lea más: “No fue una falla, ni fue una trampa”: Almirante Francisco Cubides sobre secuestro de 34 militares

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias Primo Gay, señalado como cabecilla de esa estructura ilegal.