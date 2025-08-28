Actualidad

Presidente del Consejo de Estado lamentó “debilidad institucional” tras secuestro de 33 militares

El magistrado Luis Alberto Álvarez pidió fortalecer la inteligencia de la Fuerza Pública para prevenir estos hechos.

Luis Alberto Álvarez. Foto: Colprensa

El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, expresó su rechazo por el secuestro de 33 militares en zona rural de El Retorno (Guaviare), ocurrido en las últimas horas.

En criterio del presidente del alto tribunal, tal hecho irregular retrata una situación de “debilidad institucional” que debe ser corregida fortaleciendo las herramientas de la fuerza pública.

“El secuestro de cualquier colombiano merece el mayor repudio y peor cuando esto recae en la fuerza pública porque eso evidencia una debilidad institucional que hoy estamos viviendo frente a los órganos que tienen el deber de asegurar la vida y tranquilidad de los colombianos” dijo.

El magistrado aseveró que se deben ejercer las acciones que permitan avanzar en la inteligencia de la fuerza pública para que retome el “monopolio de la seguridad”, cuestionando la situación de violencia que se está viviendo en varias partes del país.

“Hay que exigir de las autoridades que se respete la vida de los colombianos y la justicia y las instituciones” afirmó.

