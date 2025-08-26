Más de 30 soldados secuestrados en Guaviare

Treinta y cuatro soldados habrían sido secuestrados en medio de una operación en Guaviare, donde fue dado de baja alias ‘Dumar’, de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Willinton Vanegas Leyva, alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque criminal Jacobo Arenas, de las disidencias de ‘Mordisco’,

Este hombre contaba con 15 años de trayectoria de accionar criminal en la que logró ser el comandante del Bloque Móvil Martín Villa y fue señalado como el responsable de un atentado en el que murieron cuatro militares en Argelia, Cauca, en 2024.

Sobre la retención ilegal de los soldados, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que se trata de un secuestro y que obedeció a la acción delictiva de personas vestidas de civil.