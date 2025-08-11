Ejército recupera a dos menores de edad reclutados en Guaviare

El Ejército Nacional recuperó a dos menores que se encontraban reclutados por disidencias Farc en Guaviare.

Los menores recibieron atención médica inmediata, y se activaron de manera oportuna los protocolos de restablecimient o de derechos junto con las autoridades competentes para su protección.

La Cuarta División del Ejército Nacional informó que se trata de dos menores de edad que se encontraban en poder de las disidencias de las FARC-EP, estructuras Armando Ríos y Martín Villa, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare.

Por otro lado, se dio el sometimiento voluntario a la justicia de un integrante del grupo armado organizado residual, GAO-r.