Murió alias ‘Miller’, el hombre detrás de la muerte de siete soldados en Guaviare
Fuentes confirman que el hecho se registró en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare.
Murió Aníbal Garavito, alias ‘Miller’, señalado por las autoridades de liderar la estructura Jhon Linares, de las disidencias de las Farc, y uno de los hombres más cercanos a alias ‘Calarcá Córdoba’.
Este hombre fue señalado como el responsable detrás de la muerte de siete soldados en Guaviare.
Se trata de la emboscada que dejó un saldo de seis soldados profesionales y un suboficial muertos, en la madrugada del pasado 27 de abril.
