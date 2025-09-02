Dos militares y civil heridos tras ataque con vehículo acondicionados con explosivos en el Cauca

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de El Patía. Crédito: Suministrada.

En zona rural del municipio de El Patía, sur del Cauca dos militares y un civil resultaron heridos tras el ataque con un vehículo acondicionado con explosivos.

Los soldados lesionados y el civil reciben atención médica en el hospital local de El Bordo, no revisten gravedad.

Los hechos se registraron en la vía que comunica las veredas de El Estanquillo y La Fonda donde la unidad militar de atendía el reporte relacionado con el hurto de un vehículo de carga.

Información preliminar señala que al paso de los militares fue activada la carga con mecanismo de telemando, afectando a un soldado profesional, un cabo segundo; también al civil que se movilizaba por el sector.

Este es el segundo ataque con explosivos que se registra en menos de una semana en la misma localidad.

El alcalde Jhon Jairo Fuentes aseveró que, “la situación es difícil porque hace dos días tuvimos un ataque con drones contra la subestación de Policía de El Bordo que dejó a tres uniformados heridos y hoy este ataque contra el Ejército Nacional. En consejo de gobierno y seguridad quedamos de buscar soluciones efectivas”.

El mandatario hizo un llamado al Gobierno nacional para encontrar una solución definitiva a través del diálogo a esta situación que tiene en incertidumbre a las comunidades.

El suceso violento fue atribuido a la estructura Carlos Patiño brazo armado de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.