Cayó alias ‘Stiven’ presunto cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Cauca

Se incautaron más de 2.000 cartuchos de diferentes calibres y material de comunicaciones e intendencia. Crédito: Ejército Nacional.

En zona rural del municipio de El Tambo, Cauca fue capturado alias ‘Stiven’ presunto cabecilla de la estructura Carlos Patiño, brazo armado de las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’.

Los hechos se registraron tras una operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, Policía y Fiscalía en la vereda Llano Grande.

Además de la captura, se logró la recuperación de un menor de edad que había sido víctima de reclutamiento por parte de la estructura ilegal y la incautación de material de guerra.

El joven quedó a disposición de la institución competente para el proceso de restablecimiento de derechos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez manifestó que, “recuperamos material de guerra, intendencia y comunicaciones, más de 2.000 cartuchos de diferentes calibres con los que pretendían hostigar la salida del área de la tropa, debilitamos el poder de fuego de la estructura”.

El alto funcionario también resaló que con este golpe cae parte de la estructura que pretendía sembrar miedo en la región. “Cada incautación, captura y sometimiento significa vidas protegidas y territorios libres de violencia”, aseveró.

El ministro hizo un llamado a los actores armados ilegales a desmovilizarse y entrar en el camino de la legalidad en la vida civil.