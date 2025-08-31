Investigan el asesinato de dos policías en el Cauca

Fueron asesinados dos uniformados de la Policía Nacional cuando se encontraban disfrutando de su periodo de vacaciones en dos localidades del Cauca.

Inicialmente, se registró en zona rural del municipio de Bolívar, sur de la región el asesinato del subintendente Edgar Eduardo Daza, vinculado a la Región Cuatro de la Policía.

El cuerpo de Daza, quien también se desempeñaba como secretario privado de la Región Cuatro de Policía, fue encontrado en la vereda La Ladera; según información preliminar, presentaba un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza.

El subintendente, luego de sus vacaciones, debía reincorporarme a funciones el próximo dos de septiembre.

En esta zona sur del Cauca hay una disputa territorial del nuevo frente Andrés Patiño de las disidencias de las Farc con el ELN.

El otro caso tuvo lugar en El municipio de Guachené, norte del Cauca, donde fue asesinado con disparos Óscar Eduardo Ulabarry González, patrullero de institución policial.

El uniformado, que también se encontraba en vacaciones, fue escolta del alcalde de esta localidad, Élmer Abonía quien fue asesinado en diciembre del 2023.

De acuerdo con las autoridades, Ulabarry González estaba próximo a un ascenso y hacía parte de la seccional de Infancia y Adolescencia.

En el municipio de Guachené hay un creciente fenómeno de pandillas generadoras de violencia, así como inseguridad causada por grupos armados al margen de la ley.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles de los crímenes y dar con el paradero de los responsables.