El Ejército neutralizó un área preparada con explosivos por las disidencias en el Cauca

Con la destrucción de estos elementos se evitó una tragedia en la vía que El Tambo conduce a Huisitó, ampliamente transitada por la comunidad. Crédito: Ejército Nacional.

La Tercera División del Ejército informó que las tropas lograron la ubicación y destrucción de un área preparada con explosivos de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

Los elementos que fueron encontrados en la vereda Fondas habrían sido instalados por la estructura Carlos Patiño con los que, según el Ejército, el grupo ilegal pretendía atacar a las tropas y la población.

“Gracias a información de inteligencia, el grupo EXDE activó los protocolos de seguridad y realizó dos detonaciones controladas, destruyendo tres cilindros de 40 libras con sistema de radiofrecuencia, los cuales tenían un alcance estimado de 200 metros”, resaltó la Tercera División

Asimismo, explicó que con la destrucción de estos elementos se evitó una tragedia en la vía que El Tambo conduce a Huisitó, ampliamente transitada por la comunidad.

En esta zona del occidente del Cauca continúan las operaciones militares para contrarrestar el accionar de los grupos armados al margen de la ley.